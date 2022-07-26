Липень, 26 в 6:14

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Донецьку вночі 26 липня прогриміло кілька вибухів. Внаслідок цього почалася сильна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. На опублікованих відео видно масштабну пожежу.

За даними каналу, загоряння сталося в Будьонівському районі міста.

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Російські пропагандистські ЗМІ теж повідомили про пожежу у Донецьку. Вони пишуть, що у місті загорілася нафтобаза після удару ЗСУ.

Пожежу видно в декількох районах Донецька, а полум’я б’є на пару десятків метрів у висоту. Горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, у ЗСУ вже підтвердили удар по окупованому Донецьку. СтратКом ЗСУ заявив, що підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий “яскравий” результат.

Що саме горить, у СтратКомі не вказали. Але іронізували, що “селітра і гуманітарка” горіли так яскраво, а “подушки і матраци” вибухали так довго і голосно, що чуло і бачило ледь не все місто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: скріншот з відео