Липень, 26 в 10:21

З початку повномасштабної війни українські захисники знищили вже близько 39 870 російських окупантів. Протягом минулого дня ліквідували ще 170 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Крім того, за минулу добу армія РФ втратила сім танків, один гелікоптер, чотири артилерійські системи та три БПЛА.

Орієнтовні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 737 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 3 959 (+9);

артилерійські системи – 880 (+4);

РСЗВ – 258 (+1);

засоби ППО – 117 (+1);

літаки – 222;

гелікоптери – 189 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3);

крилаті ракети – 174;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 835 (+3);

спеціальна техніка – 75 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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