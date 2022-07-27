Липень, 27 в 0:24

Два найкращі льотчики президента РФ Володимира Путіна загинули від ракет РСЗВ HIMARS в Україні.

Про це пише британське видання Daily Mail.

Видання пише, що йдеться про 41-річного Максима Потьоміна, льотчика винищувача в званні підполковника, який загинув 8 липня, коли його кортеж був обстріляний високоточною реактивною артилерією в Донецьку.

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Вважається, що внаслідок тієї ж атаки загинув 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, також льотчик винищувача.

Про загибель офіцерів було відомо раніше, але про те, що їх було вбито з HIMARS, стало відомо лише у вихідні від отця Потьоміна Олексія.

Передбачається, що удар ЗСУ було скоєно за сприяння західної розвідки, пише DM.

Олексій Потьомін, голова Волгоградської обласної федерації парашутного спорту, сказав місцевим ЗМІ: “У машину мого сина потрапила ракета HIMARS”.

Підполковника Сергія Михайлова, 42 роки, який командував мотострілковим батальйоном, також було вбито в Україні, але загинув окремо від Потьоміна та Стасюкевича.

Максим Потьомін був одружений і мав двох дітей – 15-річного сина та 8-річну доньку. Кремль посмертно нагородив його орденом Мужності, який присуджується за самовіддані дії, виявлені у відвагі та мужності.

Наталія Дуддінка, його хрещена мати, сказала, що його загибель завдала їй “величезне горе”, додавши: “Немає слів, щоб висловити цей біль”.

При цьому Анатолій Стасюкевич, начальник штабу 1-ї гвардійської Барановичської Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії, був військовим льотчиком у третьому поколінні, пише видання. Він літав в одній частині з Потьоміним, що базувалася у Кримську, Краснодарський край.

Загибель цієї трійці стала останньою серед військової еліти Росії, викликаної HIMARS – системою високоточної реактивної артилерії, переданої Україні від США, яка з’явилася на полі бою близько місяця тому.

Українські військові використовують цю зброю для завдання ударів по російських командних пунктах і складах боєприпасів глибоко за лінією фронту, які раніше знаходилися поза зоною досяжності.

– Кажуть, що Володимира Путіна було розгнівано ефективністю ракет, оскільки його запевнили, що російська протиракетна оборона останнього покоління зможе їх збити, – зазначає видання.

Насправді система ППО С-400 практично не забезпечила жодного захисту від них. Нічні ракетні нальоти на склади з боєприпасами викликають величезні вибухи на всьому східному Донбасі.

Тим часом удари по командних пунктах, зважаючи на все, знищили відразу десятки російських офіцерів, включаючи одного генерала.

Після цих ударів наступ Росії на Донбасі практично зупинився, оскільки вона не може провести масований артилерійський обстріл, яким приписували попередні успіхи.

Дані NASA показують, що за останні два тижні кількість артилерії, яка використовується на Донбасі, помітно скоротилася, тоді як путінські війська досягли дуже незначних територіальних успіхів.

Це дозволило вивільнити українські війська для атак в інших місцях – насамперед на півдні в районі Херсона, де готується велика контратака.

З посиленням українських атак зростають і російські втрати. За офіційними даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже практично 40 тисяч військових.

При цьому деякі російські Telegram канали, посилаючись на джерела у Кремлі, пишуть, що цифри втрат становлять близько 56,5 тисяч загиблих серед армії РФ. Ці цифри включають 43 тис. регулярних російських солдатів, 11,4 тис. приватних військових найманців і ще 2 тис. бійців Росгвардії.

– Якщо дані підтвердяться, це означатиме, що з початку “спецоперації” Путіна у лютому загинула приблизно третина всіх російських військовослужбовців, – зазначає DM.

Глава британських збройних сил адмірал сер Тоні Радакін нещодавно заявив, що у Росії за час війни вибуло з ладу 50 тис. солдатів.

Однак ця цифра включає як загиблих, так і поранених. Нова цифра стосується лише загиблих.

Вища цифра загиблих також має на увазі ще більшу кількість поранених, що значно ускладнює здатність Путіна вести війну в майбутньому.