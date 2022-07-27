Карта бойових дій на 27.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 27 в 14:16

На 154-ту добу повномасштабного вторгнення РФ гатить із танків, ствольної та реактивної артилерії, а також завдає авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Карта бойових дій в Україні на 27.07.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Натомість окупанти обстріляли райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів.

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Періодично армія РФ вдавалась до повітряної розвідки позицій Сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Шевелівки, Краснопілля.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, нині РФ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів за допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ.

На Слов’янському напрямку із танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти гатили по районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки.

Авіаудару росіяни завдали поблизу Серебрянки. Крім того, на цьому напрямку російські загарбники активно залучали безпілотник.

Штурмові дії в районі Верхньокам’янського обернулись для росіян поразкою, після чого вони були змушені відійти.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка.

Стрілецькі бої в районі Соледара, так само, як і розвідка боєм біля Семигір’я, виявилися для армії РФ невдалими. Зазнавши вогневого ураження та втрат, окупанти відійшли.

Наразі в районах Семигір’я та Кодеми точаться бої.

Обстріляли окупанти цивільну та військову інфраструктуру і в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам’янське на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

У районі Павлограда українська сторона зафіксувала ворожий безпілотник.

На Південнобузькому напрямку РФ прагне завадити просуванню українських військ та активно залучає безпілотник до повітряної розвідки.

Систематично під ворожим вогнем перебувають райони поблизу Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого.

Авіаудари прийшлись біля Любомирівки та Новомиколаївки.

Відійшли окупанти після безуспішних штурмових дій у районі Білогірки.

Втрати РФ на 27 липня 2022

особового складу – близько 40 070 (+200),

танків ‒ 1 738 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 3 971 (+12),

артилерійських систем – 883 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 258,

засобів протиповітряної оборони – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 726 (+4),

крилатих ракет – 174,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 847 (+12),

спеціальної техніки – 75.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.