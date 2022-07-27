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Факти / Україна

Кордон з Білоруссю на Волині зміцнили та оснастили камерами з тепловізорами – ОП

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Кордон з Білоруссю на Волині зміцнили та оснастили камерами з тепловізорами – ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що кордон України з Білоруссю на Волині зміцнили та оснастили камерами з тепловізорами.

Він повідомив у себе в Telegram, що до війни планувалося реалізувати проект з обладнання кордону не лише фортифікаційними спорудами, а й спеціальними засобами стеження вже у 2022 році.

– Військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували й тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн, – повідомив він.

Також у Волинській області працюють пункти пропуску. Тимошенко повідомив, що бачив маріупольців, яких окупаційна влада “евакуювала” на територію Росії. Через це люди змушені були перетинати кордон із боку білорусів та користуватися прикордонними пунктами пропуску на Волині.

Зараз дивляться

– Звісно, ​​кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, і, звісно, ​​на Волині. Але сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі. Закриватимемо це питання, щоб моніторинг ситуації був на найвищому рівні, – зазначив Тимошенко.

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