Липень, 27 в 8:13

Збройні сили України упродовж минулої доби змушували російських окупантів відступати на Сході та Півдні України.

Так, армія РФ здійснила обстріл неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та завдала авіаудар біля Серебрянки на Краматорському напрямку.

Крім того, окупанти активно залучали безпілотник.

Зараз дивляться

Однак після невдалого штурму району населеного пункту Верхньокам’янське російські загарбники змушені були відійти.

Безуспішними були для росіян стрілецькі бої і в районі Соледару на Бахмутському напрямку.

Поблизу Семигір’я армія РФ провела розвідку боєм, але, зазнавши вогневого ураження та втрат, відійшла.

Станом на 27 липня в районах Семигір’я та Кодеми точаться бої.

Під ворожим обстрілом напередодні перебувала цивільна інфраструктура в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка.

Систематично під ворожим вогнем перебували райони поблизу Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого на Південнобузькому напрямку.

Авіаудар прийшовся поблизу Любомирівки та Новомиколаївки.

Нині ворог намагається завадити просуванню українських військ та активно використовує безпілотник для повітряної розвідки.

Проте штурмові дії РФ в районі Білогірки були безуспішними, після чого окупанти були змушені відійти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.