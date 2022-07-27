Патріарху Кирилу заборонили в’їзд до Литви

Липень, 27 в 14:59

Влада Литви заборонила патріарху Кирилу в’їзд до країни за те, що він підтримує російське вторгнення в Україну.

Про це у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) повідомили місцеві ЗМІ.

Як уточнюється, Кирила внесли до списку небажаних осіб ще 23 червня, проте досі не повідомляли публічно.

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Рішення ухвалили після врахування пропозиції Міністерства закордонних справ.

У МВС заявляють, що патріарх Кирило свідомо заперечує територіальну цілісність та суверенітет України, а також виправдовує та підтримує агресивні дії Росії, які порушують норми та принципи міжнародного права.

– Патріарх Кирило, близький соратник Володимира Путіна, є одним із найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно позитивно висловлювався про російську агресію, що триває, – сказано в повідомленні відомства.

Зазначимо, що росЗМІ регулярно цитують заяви патріарха Кирила, в яких він відверто називає українців “учасниками нацистського режиму” та заявляє, що український народ має бути депортований чи знищений.

27 лютого російський патріарх благословив бійців РФ, які беруть участь у війні проти України.

Згідно з забороною, патріарха Кирила не впустять до Литви аж до 23 червня 2027 року.

Литва запропонувала ввести санкції проти Кирила на рівні ЄС ще навесні, однак у червні, при затвердженні шостого пакету антиросійських санкцій, російського патріарха виключили зі списку з ініціативи Угорщини.

Джерело: LRT