Погрожували та вимагали $270 тис.: подробиці затримання чиновника КМДА та його спільника

Липень, 27 в 13:22

У Києві затримано заступника директора департаменту КМДА та керівника держпідприємства, які вимагали $270 тисяч за надання дозволу на пасажирські перевезення.

Як повідомляє слідство, посадовці з липня 2021 року вимагали від керівника підприємства, яке надає послуги з пасажирських перевезень маршрутними таксі, кошти за сприяння та нестворення перешкод в його роботі. У разі відмови погрожували створити проблеми в роботі перевізника, а також інших, пов’язаних з ним підприємств.

Директор державного підприємства виступав посередником у домовленостях та передачі коштів.

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У січні та лютому 2022 року правоохоронці задокументували одержання підозрюваними двох хабарів на загальну суму $51,2 тисячу.

З початком повномасштабної війни в Україну чоловіки призупинили злочинні дії щодо перевізників, однак вже в липні поновили свої вимоги. Вони вимагали $220 тисяч за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

Чоловіків затримано за ч. 4 ст. 190 КК України одразу після одержання обумовленої суми. Під час обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучено гроші, документи та зброю, походження якої наразі встановлюється.

Нагадаємо, що про цей інциндент 26 липня повідомив мер столиці Віталій Кличко, деталі він не розголошував.

Джерело: КМДА