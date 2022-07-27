ППО РФ ніколи не вирізнялась точністю: Росія збила лише один із трьох своїх Ка-52

У районі Ольгиного Херсонської області три російських гелікоптери Ка-52, маючи намір атакувати українські підрозділи, завдали удару по своїх.

За це на зворотному шляху гелікоптери було атаковано засобами протиповітряної оборони російських військ.

– Російська ППО ніколи не вирізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль… – іронічно зауважили в Генеральному штабі Збройних сил України.

– Ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52, – прокоментували подію в Оперативному командуванні Південь.