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Факти / Україна

Розтрощили готель вщент: війська РФ обстріляли Бахмут

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Розтрощили готель вщент: війська РФ обстріляли Бахмут
Фото: ДСНС

У Бахмуті Донецької області окупанти влучили в готель, в результаті чого попередньо є загиблі та поранені.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

 – У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція, – говорить Кириленко.

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За даними ДСНС Донеччини, у результаті обстрілу Бахмуту, який стався близько 7-ї ранку, частково зруйнована двоповерхова будівля готелю.

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О 9.25 під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів дістали чоловіка. Його госпіталізували.

Загалом, з початку проведення робіт, на місці події знайдено тіло однієї загиблої особи, постраждали чотири людини.

Розтрощили готель вщент: війська РФ обстріляли Бахмут / 3 фотографии

Джерело: Павло Кириленко; ДСНС Донеччини

Фото: ДСНС Донеччини

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