У Маріуполі окупанти проводять фільтрацію людей віком від 70 років – міськрада

Липень, 27 в 14:24

Маріупольська міськрада повідомляє, що російські загарбники розпочали фільтрацію людей віком від 70 років у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це у середу, 27 липня, йдеться у повідомленні міськради у Telegram.

Зазначається, що окупанти бачать загрозу вже навіть у людях похилого віку.

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– Пенсіонерам доведеться доводити свою “прихильність” окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У “російського світу” під підозрою всі. Але час розплати настане! – наголошують у міськраді Маріуполя.

До цього стало відомо, що агресори посилили фільтрацію та перевірки у Маріуполі, зафіксовано випадки затримань.

Раніше повідомлялося, що окупанти отримали наказ від кураторів із Росії провести “приховану мобілізацію” українців в окупованому Маріуполі.