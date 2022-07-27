Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Маріуполі окупанти проводять фільтрацію людей віком від 70 років – міськрада

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Маріуполі окупанти проводять фільтрацію людей віком від 70 років – міськрада
Фото: Depositphotos

Маріупольська міськрада повідомляє, що російські загарбники розпочали фільтрацію людей віком від 70 років у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це у середу, 27 липня, йдеться у повідомленні міськради у Telegram.

Зазначається, що окупанти бачать загрозу вже навіть у людях похилого віку.

Зараз дивляться

– Пенсіонерам доведеться доводити свою “прихильність” окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У “російського світу” під підозрою всі. Але час розплати настане! – наголошують у міськраді Маріуполя.

До цього стало відомо, що агресори посилили фільтрацію та перевірки у Маріуполі, зафіксовано випадки затримань.

Раніше повідомлялося, що окупанти отримали наказ від кураторів із Росії провести “приховану мобілізацію” українців в окупованому Маріуполі.

Читайте
Окупанти закривають Маріуполь на кілька днів для посиленої фільтрації - Андрющенко

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка