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Факти / Україна

Антонівський міст буде відбудований, але вже Україною — Зеленський

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Антонівський міст буде відбудований, але вже Україною — Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України завдали ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Це зробили задля того, щоб позбавити ворога можливості перекидати свої війська.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави запевнив, що після перемоги всі зруйновані мости відбудують.

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– Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Які б не були у них плани – ми їх зламаємо, – зауважив президент.

Він наголосив, що Україна звільнятиме свої території воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами, поки не вийде на законні кордони.

Джерело: Офіс президента
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