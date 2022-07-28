Артур-Байрактар та Аделіна-Джавеліна. Українці дедалі частіше називають дітей незвичайними іменами

Липень, 28 в 10:36

В Україні серед найпопулярніших жіночих імен, якими українці називали своїх новонароджених дітей з початку 2022 року: Анна, Софія, Марія. Серед чоловічих імен: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло. Серед незвичних імен – Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Артур-Байрактар, Ян-Джавелін.

– Аналізуючи статистику останніх років можна дійти висновку, що більшість українців при виборі імен для своїх малюків надають перевагу все ж таки традиційним іменам. Так, за I півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна, – йдеться у повідомленні.

Після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі Євробачення-2022 з піснею Stefania українці стали частіше обирати ім’я Стефанія.

– Багато хто хоче виділитися і дати дитині ім’я “не як у всіх”. До того ж під час війни з’явилося багато нових слів у медіапросторі, зокрема, пов’язані з новими видами зброї, за допомогою якої наша армія успішно знищує рашистів. Ними й нарікають малят породіллі. Так, серед жіночих імен є Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі, – йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Серед чоловічих незвичних імен є Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.

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Крім того, зазначається, що упродовж першої половини 2022 року народилося 104 905 дитини.

Джерело: Мін’юст