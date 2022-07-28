Карта бойових дій на 28.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 28 в 13:56

28 липня російські військові основні зусилля зосереджують на тому, щоб встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей, утримати захоплені райони Херсонської, а також частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Карта бойових дій в Україні на 28.07.2022

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи, що прибули на ротацію, обладнують позиції.

Крім того, ворог залучав безпілотник, щоб уточнити позиції українських військ, викрити систему протиповітряної оборони та проконтролювати маскування своїх підрозділів.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку в прикордонних з Україною районах Федеральна служба безпеки РФ посилює контррозвідувальні заходи.

Під ворожим артилерійським вогнем напередодні перебували райони неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового й Рясного на Сумщині.

На Харківському напрямку окупанти гатили по районах Харкова, Дементіївки, Мосьпанового, Соснівки, Удів, Черкаських Тишків, Старого Салтова, Циркунів, Протопопівки, Золочева, Руських Тишків, Петрівки, Пришиба, Прудянки та Калинового.

Авіаудар зафіксовано неподалік Руських Тишків.

Безпілотник російські загарбники застосували для уточнення положення українських військ та коригування вогню.

Щоб виявити слабкі місця в обороні підрозділів ЗСУ на Слов’янському напрямку, росіяни вдались до штурмових дій на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, однак успіху не мали.

Обстріляла з артилерії армія РФ райони населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

На Краматорському напрямку російські війська гатили з артилерії по районах Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки, а також завдали авіаудару біля Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворог спробував покращити тактичне положення штурмом у бік Клинового – Бахмута та Миронівського – Семигір’я. Однак ЗСУ змусили окупантів відступити.

Провальними були намагання Росії просунутися і в напрямках Володимирівки – Соледара та Стряпівки – Соледара.

Частковий успіх армія РФ має на напрямку Відродження – Вершина. Станом на 28 липня ворог закріплюється на південний схід від Вершини.

Під артилерійським вогнем перебували райони населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк, під авіаударами – райони неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

На Запорізький напрямок РФ перекидає додаткові підрозділи, щоб посилити угруповання своїх військ.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Авіацію окупанти залучали неподалік Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків.

На Криворізькому напрямку ворог прагне повернути втрачені позиції.

Щоб скувати дії ЗСУ на Південнобузькому напрямку, росіяни гатили зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків по районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого.

Авіаудар прийшовся неподалік Новопетрівки.

Натомість ворожий штурм у напрямку Брускинського – Білогірки українські військові відбили. Окупанти, зазнавши втрат, відійшли.

Поза пунктами базування в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 28 липня 2022

особового складу – близько 40 230 (+160),

танків – 1 742 (+4),

бойових броньованих машин – 3 979 (+8),

артилерійських систем – 894 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 258,

засобів протиповітряної оборони – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),

крилатих ракет – 174,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7),

спеціальної техніки – 75.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.