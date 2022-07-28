Мінус чотири танки та 11 артсистем: втрати Росії на 28 липня

Липень, 28 в 9:32

Українські захисники протягом доби ліквідували близько 160 російських загарбників.

Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому напрямку.

Загалом за час повномасштабного вторгнення особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 40 230.

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На ранок 28 липня росіяни недорахувалися 11 артилерійських систем, восьми бойових броньованих машин, а також семи одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Стало менше в армії РФ і на чотири танки.

У небі над Україною Збройні сили України збили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 28 липня 2022

особового складу – близько 40 230 (+160),

танків ‒ 1 742 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8),

артилерійських систем – 894 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 258,

засобів протиповітряної оборони – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),

крилатих ракет – 174,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7),

спеціальної техніки – 75.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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