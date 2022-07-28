Липень, 28 в 11:58

​Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначили детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Клименка.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення, – зазначив він.

Єрмак привітав Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Клименка – з призначенням на посаду керівника САП, і побажав їм ефективної роботи.

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– Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні. Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу, – сказав очільник ОП.

Єрмак додав, що українська ГПУ, зокрема, має важливу місію – розслідування злочинів Росії проти України.

Зазначимо, що ще в грудні 2021 року детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 246 балів на конкурсі. Водночас прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів.

Проте конкурсна комісія кілька разів не могла затвердити результати конкурсу та переможця. Після піврічної паузи 19 липня результати зрештою затвердили.

Детальніше про Олександра Клименка читайте у матеріалі Факти ICTV.

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Фото: Укрінформ