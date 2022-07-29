Липень, 28 в 21:57

У четвер, 28 липня, окупанти чотири рази обстріляли Бахмут Донецької області з Ураганів. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що внаслідок обстрілів у місті пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.

– За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси. На місці працюють рятувальники, – додав Кириленко.

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Нагадаємо, що російські війська сьогодні обстріляли й Кропивницький. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло 5 людей, ще 26 отримали поранення.

Окупанти поцілили в ангари льотної академії Національного авіаційного університету. Країна-агресор атакувала Кропивницький ракетами класу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Павло Кириленко