Липень, 28 в 22:37

Напередодні зими у деяких західних партнерів України знов починається “зуд” щодо переговорів між Києвом та Кремлем.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі ведучому телеканалу ICTV Вадимом Карп’яком у рамках національного телемарафону.

Ведучий запитав міністра, чи є ознаки того, що з боку росіян надходять повідомлення про готовність до переговорів.

Зараз дивляться

– Ми щодня отримуємо ці знаки у вигляді чергових ракетних обстрілів українською території, у вигляді заяв керівництва Росії, найвищих посадовців, що треба звалити Зеленського, що треба забезпечити повну денацифікацію України. Немає насправді жодних сигналів, Росія хоче воювати, – відповів Дмитро Кулеба.

Водночас під приводом бажання пом’якшити ситуацію напередодні зими західні партнери знов підіймають тему щодо України перегорів з РФ.

– Напередодні зимового сезону у деяких партнерів знову починається “зуд” на тему переговорів з Російською Федерацією. Ми дуже спокійно і чітко роз’яснюємо їм, чому їхні сподівання на конструктивну позицію Росії не відповідають дійсності, – пояснив очільник МЗС.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська, який входить до складу делегації для переговорів із РФ, пояснив, чому Київ не веде переговори з Москвою.