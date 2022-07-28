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Факти / Україна

Провальні штурми РФ на Сході та Півдні: ЗСУ змусили росіян відступати на 3 напрямках

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 155-ту добу повномасштабної війни українські військові відбивають штурми російських окупантів на Сході та Півдні.

Так, щоб виявити слабкі місця в обороні українських підрозділів, росіяни вдалися до штурмових дій на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина на Слов’янському напрямку.

Однак ці спроби виявилися для російських загарбників невдалими.

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Окупанти натомість обстріляли з артилерії райони населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

Штурмом на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір’я на Бахмутському напрямку армія РФ намагалася покращити своє тактичне положення.

Але українські захисники штурм відбили та змусили окупантів відступити.

Провальною стала для окупантів і спроба просунутися в напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар.

Частковий успіх ворог має на напрямку Відродження – Вершина.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 28 липня росіяни закріплюються на південний схід від населеного пункту Вершина.

Зазнали втрат та відійшли окупанти під час штурму в напрямку Брускинське – Білогірка на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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