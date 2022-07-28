Липень, 28 в 19:52

Російські загарбники готують провокацію у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі. Про це у Telegram-каналі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

В ніч на п’ятницю, 29 липня, мешканців міста просять не виходити увечері з дому.

— Найімовірніше, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією, рашисти розгорнули біля сіл Нововодяне та Благовіщенка свої системи РСЗВ у бік міста, – розповів він.

Він попередив, що містянам треба бути обережними та залишатись вдома з 22.00 до закінчення комендантської години.

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Раніше повідомлялося, що російські військові в Енергодарі викрали близько 100 працівників Запорізької АЕС. Людей у полоні катують, а до роботи на станції з них повертаються лише одиниці.

Головне управління розвідки просило мешканців окупованого Енергодару надати українським спецслужбам інформацію про ситуацію в місті.

Джерело: Дмитро Орлов