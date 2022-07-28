Липень, 28 в 15:00

Міністерство оборони України перерахувало грошове забезпечення військовослужбовцям (посадові оклади) за червень вчасно та у повному обсязі. Водночас додаткові “бойові” доплати військові отримають уже найближчим часом.

Про це поінформувала під час брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Як я вже повідомляла, виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплати за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі, – зазначила вона.

Щодо додаткових виплат Маляр пояснила, що це великі обсяги коштів, а тому цей процес займе ще кілька днів. Йдеться про 30 тис. грн для мобілізованих військових та 100 тис. грн для воїнів у зоні активних бойових дій.

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– Додаткові виплати, або як їх називають “бойові”, – 30 тис. і 100 тис. – зараз ще продовжують опрацьовуватися. Тому що це величезні обсяги проплат, вони триватимуть ще декілька днів. І ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішки, ви отримаєте всі ці виплати, – наголосила Маляр.

Забезпечення ЗСУ

Під час брифінгу заступниця міністра оборони також розповіла про забезпечення армії засобами індивідуального захисту та формою. Зокрема, протягом останніх двох тижнів (з 14 по 27 липня) Міноборони передало до підрозділів ЗСУ:

56 тис. бронежилетів;

понад 60 тис. шоломів;

43 тис. пар взуття;

понад 21 тис. комплектів форми;

більш ніж 4 тис. зимових курток (оскільки вже почалася підготовка до зими).

Найближчим часом за укладеними договорами очікується надходження до ЗСУ ще 20 тис. бронежилетів та 18 тис. шоломів.

– Головним пріоритетом Міноборони було забезпечення ритмічності постачання. Зокрема, в червні до ЗСУ було передано більше 100 тис. бронежилетів, і за підсумками липня буде така ж цифра. Тобто за два місяці – понад 200 тис. бронежилетів. Вже зараз і по бронежилетах, і по шоломах ми створили відчутний резерв, – розповіла Маляр.

За її словами, у цьому процесі зростає частка українських виробників. Наприклад, у липні вони виготовили на замовлення Міноборони стільки ж бронежилетів, скільки виробляли за 4 попередні місяці.

Нещодавно в Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували фейк про скасування виплат військовослужбовцям ЗСУ.