Світ не зможе без зерна з України: Кулеба про можливе скасування контрактів з Африкою

Липень, 28 в 23:26

Світ не зможе обійтись без українського зерна, а дефіцит агропродукції впливає не лише на світову продовольчу безпеку, але й на глобальну економіку.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку в рамках національного телемарафону.

Ведучий запитав очільника МЗС, чому попри підписані договори щодо експорту зерна, сам процес вивезення ще не розпочався і що саме гальмує цей процес.

Зараз дивляться

Дмитро Кулеба відповів, що всі учасники розуміють важливість виходу першого судна з зерном з порту, тому саме для першого проходу зерновоза проводяться додаткові перевірки.

– Для того, щоб організувати та реалізувати перший прохід гуманітарним коридором, прораховуються всі деталі. Все додатково перевіряється, двічі, тричі. Це займає час, але Україна зробить все від неї належне, щоб цей коридор запрацював, – сказав він.

Міністр також прокоментував відмову Єгипту від постачання українського зерна, заявивши, що це не має стати прикладом для інших країн з Африки чи Близького Сходу.

– Без українського зерна світові не обійтися. Може одна країна скасувати контракти, але це не вирішує системно проблему, все одно зерно потрібне, – сказав очільник МЗС.

Він також додав, що спровокована Росією продовольча криза через блокаду українських портів продемонструвала, наскільки зерно є важливим саме для світової економіки.

Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ще до війни послідовно йшла до торгівлі з Близьким Сходом і Африкою. За його словами, після призначення українського спецпредставника по цих регіонах цей процес лише пришвидшиться.