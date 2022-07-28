Липень, 28 в 12:28

Повідомляють про вибухи у Кропивницькому. Уточнюється, що їх було два.

– Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом, – написав у своєму Telegram очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

На Кіровоградщині звучить повітряна тривога. Станом на 12.33 також сигнал тривоги лунає у багатьох областях України.

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Нагадаємо, що вранці 23 липня були “прильоти” у Кропивницькому.

Ранок 28 липня став тривожним для багатьох українців – з території Білорусі було випущено понад 20 ракет. Відомо про влучення у Вишгородському районі Київщини та Чернігівської області.

Традиційно під атаку російських військ потрапили Харків та область, а також Миколаїв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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