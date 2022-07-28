У Києві не працює оплата карткою на турнікетах у метро
У метро тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах.
– Наразі фахівці Ощадбанку проводять необхідні роботи для усунення несправності, – йдеться у повідомленні КМДА.
Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.
До речі, раніше Факти ICTV писали, як отримати єдиний електронний квиток, так звану транспортну картку, для оплати проїзду у громадському транспорті Києва, а також, як нею користуватися.
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Джерело: КМДА
Фото: Київський метрополітен