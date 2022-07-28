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Факти / Україна

У Київській та Чернігівській областях знову лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Київській та Чернігівській областях знову лунають вибухи
Фото: Depositphotos

Після шостої ранку 28 липня повторно з’явилася інформація про вибухи в Київській та Чернігівській областях.

У чотирьох областях на Півночі України нині оголошено повітряну тривогу.

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Як уточнили в Оперативному командуванні, від джерел у РБ надходила інформація про запуск понад 20 ракет із території Білорусі із 05.20 до 06.30.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.те воздушных тревог в Украине.

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