У Київській та Чернігівській областях знову лунають вибухи
Фото: Depositphotos
Після шостої ранку 28 липня повторно з’явилася інформація про вибухи в Київській та Чернігівській областях.
У чотирьох областях на Півночі України нині оголошено повітряну тривогу.
Зараз дивляться
Як уточнили в Оперативному командуванні, від джерел у РБ надходила інформація про запуск понад 20 ракет із території Білорусі із 05.20 до 06.30.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.те воздушных тревог в Украине.