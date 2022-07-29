Україна може знову переламати хід війни: західні військові аналітики пояснили, чому

Липень, 28 в 21:39

Україна має нові шанси зробити перелом у російсько-українській війні з огляду на те, що просування окупантів практично зупинилося, а ЗСУ все більше отримують військову підтримку від країн Заходу.

Про це пише Washington Post з посиланням на військових експертів та безпосередньо самих військових.

Видання зазначає, що російські війська не досягли значних територіальних успіхів після відступу українських військ 2 липня з Лисичанська під виснажливим артилерійським вогнем.

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Так звана “оперативна пауза” РФ не зупинила їх спроби промацати і проникнути крізь лінії фронту, а офіційне закінчення “паузи”, оголошене міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 16 липня, не принесло помітного збільшення інтенсивності російських атак, вважає Джордж Баррос, аналітик з Інституту вивчення війни, що спеціалізується на Росії.

– Вже змушені відмовитися від надій на захоплення столиці, російські війська, можливо, скоро будуть змушені зважати на те, що вони не в змозі завоювати весь Донбас – єдину публічно оголошену мету початкового вторгнення і основну мету нинішніх наступальних амбіцій, – пише видання.

За словами Барроса, Росії, можливо, вдасться захопити ще одне або два міста Донбасу на лінії фронту, такі як Сіверск і Бахмут, але важко уявити, що армія РФ просунеться набагато далі.

– Схоже, що здатність росіян до просування вперед вичерпується. Я не бачу, щоб вони могли просунутися далі на Донбасі, – сказав професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії Філліпс О’Браєн.

За словами аналітиків, ще зарано скидати з рахунків російські сили, оскільки по всій Росії йде масштабна кампанія з вербування.

Тим часом українська армія має шанс повернути ініціативу, скориставшись перевагами підвищеної дальності та точності пострілів з більш сучасної артилерії, наданої західними союзниками останніми тижнями, зокрема американськими високомобільними артилерійськими ракетними системами (HIMARS).

– Зараз росіяни втрачають ініціативу, а українці або вже володіють нею, або ось-ось опанують. HIMARS – ключ до цього, – вважає Баррос.

Міністерство оборони Великої Британії заявило 28 липня, що контрнаступ українських військ “набирає обертів”, після того, як третя атака HIMARS у вівторок на Антонівський міст через Дніпро завдала серйозної шкоди життєво важливому дорожньому сполученню.

– Українці змінили характер конфлікту завдяки своїй здатності атакувати за російськими лініями. У найближчі кілька місяців ми побачимо, як ініціатива перейде до українців, а потім ми побачимо, чи українські війська наступатимуть за російськими лініями, – сказав О’Браєн.

За словами Роба Лі з Дослідницького інституту зовнішньої політики у Філадельфії, найбільший ефект від застосування HIMARS на сьогодні полягає в тому, що вони підірвали перевагу росіян в артилерії як за кількістю самих установок, так і за кількістю снарядів, якими вони можуть стріляти.

Після того, як Росія перемістилася на східний фронт і почала повільно відбирати території в українців, перевага артилерії “ймовірно, стала вирішальним фактором”, сказав він.

– Вони випускали на величезну дальність значно більше снарядів щодня, ніж Україна, і згодом це стає дуже важко. Солдати не можуть цього витримати, – сказав він.

Використовуючи HIMARS для знищення запасів боєприпасів, Україна змусила росіян перемістити склади боєприпасів далі від фронту, подовживши лінії постачання та роблячи складнішою логістику постачань артилерійських снарядів до підрозділів, які їх потребують.

– У Росії немає хорошої автоматизованої системи матеріально-технічного постачання; вона вимагає багато ручної праці, а це означає, що вона не дуже ефективна, – сказав Лі.

Завдаючи ударів по центрах управління та контролю, Україна знищує офіцерів та командирів, які надають накази, щоб пом’якшити вплив HIMARS.

– Ми знаємо з того, як воюють росіяни, що їм потрібен хтось, хто скаже їм, що робити. І коли ви зможете вбити людей, які кажуть їм, що робити, ви зможете перешкодити цим людям рухатись уперед, – пояснив американський чиновник.

Але хоча установки HIMARS зменшили можливості Росії щодо просування вперед, вони не допоможуть Україні досягти територіальних успіхів, вважає Роберт Лі.

Особливе занепокоєння викликає те, чи зможе Захід продовжувати постачати українцям необхідну кількість боєприпасів для їхньої артилерії, зокрема для HIMARS.

Минулого тижня про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. За його словами, хоча українці й хочуть отримати більшу кількість систем, “питання полягатиме у боєприпасах та нормах споживання”.

Генерал Міллі зазначив, що для того, щоб заглянути за межі найближчих трьох місяців, Пентагону потрібно буде ретельно вивчити ситуацію, щоб переконатися, що готовність американських збройних сил не буде поставлена під загрозу, а також докладати зусиль для нарощування виробництва боєприпасів у США.

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Фото: Генштаб ЗСУ