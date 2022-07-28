Липень, 28 в 20:45

Українській владі слід подумати над тим, чи треба підтримувати роботу українського посольства в Білорусі, враховуючи регулярні обстріли РФ з білоруських територій.

З такою думкою виступив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у розмові з ведучим телеканалу ICTV Вадимом Карп’яком в рамках національного телемарафону.

Ведучий зазначив, що враховуючи нічний російський обстріл Київщини та Чернігівщини з білоруської території, чи слід Україні розірвати дипломатичні стосунки з Білорусі, враховуючи ще й те, що білоруського посольства в Україні давно немає, коли ж українська дипмісія на території, звідки летять ворожі ракети, досі працює.

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– Треба про це думати. Мені видається, що державності білоруської не існує… Лукашенко зробив все, щоб білоруської державності не було, – сказав Подоляк.

На його думку, низка заяв з боку правителя Білорусі Олександра Лукашенко, виглядають “вкрай мерзотно”, зважаючи, що він надає свій повітряний простір для атак на Україну.

– В історії чітко буде зафіксовано хто він і що він… Він знищив репутацію своєї країни, знищив перспективи своєї країни і знищив своє місце в історії цієї країни. Так само як і Путін, – сказав Михайло Подоляк.

Ведучий Вадим Карп’як припустив, що зважаючи на дії РФ в Білорусі, через 100 років такої держави може більше й не існувати.

– Є дуже цікавий парадокс: від перемоги України залежить доля того, як в майбутньому будуть виглядати пострадянські країни, в першу чергу Білорусь. Чи буде взагалі така країна, чи буде в неї ідентичність своя, чи буде вона мати шанс стати суверенною країною. Якщо РФ програє, то для Білорусі це буде дуже важливо, – відповів на це Подоляк.

При цьому, допускає Михайло Подоляк, не факт, після війни може й не залишитись та Росія, кордони якої були визначені станом на 1991 рік.