Липень, 28 в 18:00

Повномасштабна війна проти України стала для Росії стратегічним провалом за багатьма напрямками та поставила агресора в ізольовану до решти світу позицію.

Про це заявила в одному з інтерв’ю посол США в НАТО Джуліана Сміт.

– Росія ізольована. НАТО наближається до її кордонів. НАТО приєднує нових членів. А він (Володимир Путін, – Ред.) виявляє, що його власні економічні показники стають дедалі слабшими і знижуються. І тому я думаю, що згодом Росія зрозуміє, що це був, по суті, стратегічний провал за багатьма пунктами, – наголосила Сміт.

Вона зазначила, що спрогнозувати терміни завершення війни в Україні складно. Водночас РФ могла б зупинити військові дії вже зараз, якби хотіла.

Зараз дивляться

– Росія могла б зупинити війну завтра, якби захотіла. І ми намагаємося чинити на Москву весь можливий тиск, щоб змінити путінські стратегічні розрахунки… Але, з погляду прогнозування, чи буде це ще кілька тижнів чи місяців, чи довше, важко сказати. Наша увага, знову ж таки, зосереджена лише на підтримці українських військ, щоб вони могли здобути перемогу, – пояснила посол.

Вона також відзначила здатність Збройних сил України не лише відбивати агресію російських військ, а й швидко опанувати нову техніку та озброєння.

Коментуючи вірогідність перетворення повномасштабної війни на заморожений конфлікт, Джуліана Сміт назвала це “однією з можливостей”.

Посол США також запевнила, що міжнародне співтовариство припинятиме будь-які спроби Кремля “приєднати” до РФ незаконно захоплені українські території.

Сміт уточнила, що США тісно співпрацюють з Євросоюзом та іншими державами світу над додатковими способами тиску на російський уряд. І в разі спроби Москви “легалізувати” окупацію будуть запроваджені нові санкції.

– Ми вже бачили російську методику раніше. У деяких випадках вони приходять і беруть під свій контроль або намагаються анексувати територію, як це було з Кримом, а потім намагаються зробити цю анексію реальністю… Ми цього не приймемо. Ми не підтримуватимемо її і, звичайно ж, не визнаємо в жодному вигляді, в жодній формі. Ми знаємо та віримо, що росіяни можуть спробувати повторити це на Донбасі, десь на сході. Ось чому ми говоримо про це зараз, – поінформувала посол.

За прогнозами колишнього командувача військами США в Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, ЗСУ зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Це стане можливим, якщо Захід продовжить доставляти обіцяну допомогу швидшими темпами.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ