Липень, 28 в 13:34

Російські окупанти вранці 28 липня обстріляли військову частину у Лютежі Київської області.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня.

– Близько 5-ї години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами Калібр по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області, – зазначив він.

Громов розповів, що зараз є інформація про руйнування однієї будівлі, а ще дві – пошкоджено. Також одну крилату ракету вдалося збити у повітрі над Бучанським кар’єром.

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Попередньо постраждали п’ятеро цивільних осіб, загиблих немає.

За словами Громова, противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з району мису Фіолент.

Він також уточнив інформацію щодо ситуації у Чернігівській області. З 5.25 до 6.30 ранку населений пункт Гончарівське зазнав обстрілів із РСЗВ (близько 20 снарядів по позиціях ЗСУ). Пуски були здійснені з населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь.

– Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються, – додав Громов.

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