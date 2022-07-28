Внаслідок ракетного удару по Кропивницькому загинули 5 людей, 25 поранені – голова ОВА
Внаслідок ракетного обстрілу Кропивницького 28 липня загинули 5 людей. Ще 25 отримали травми, з них 12 військовослужбовців, 13 – цивільних. Всі вони зараз перебувають у лікарні.
Про це під час брифінгу розповів голова військової адміністрації Кіровоградщини Андрій Райкович.
Нагадаємо, що сьогодні близько 12.22 у Кропивницькому пролунали два вибухи.
Згодом інформацію про “прильоти” в місті підтвердив очільник ОВА. Відомо, що росіяни поцілили в ангари льотної академії Національного авіаційного університету. Там зберігалися два цивільні літаки і один літак АН-26.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.
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