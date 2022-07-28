Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Внаслідок ракетного удару по Кропивницькому загинули 5 людей, 25 поранені – голова ОВА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Вибух у Кропивницькому 2 лютого 2022

Внаслідок ракетного обстрілу Кропивницького 28 липня загинули 5 людей. Ще 25 отримали травми, з них 12 військовослужбовців, 13 – цивільних. Всі вони зараз перебувають у лікарні.

Про це під час брифінгу розповів голова військової адміністрації Кіровоградщини Андрій Райкович.

Нагадаємо, що сьогодні близько 12.22 у Кропивницькому пролунали два вибухи.

Зараз дивляться

Згодом інформацію про “прильоти” в місті підтвердив очільник ОВА. Відомо, що росіяни поцілили в ангари льотної академії Національного авіаційного університету. Там зберігалися два цивільні літаки і один літак АН-26.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
РФ ударила 5 ракетами по Вишгородському району: п’ятеро постраждалих

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка