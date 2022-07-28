Внаслідок ракетного удару по Київщині 15 людей отримали поранення

Липень, 28 в 14:55

Внаслідок ракетного обстрілу на Київщині 28 липня 15 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

– Водночас завдяки вчасному реагуванню на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Також він зауважив, що у лісосмузі Вишгородського району поліцейські знайшли також рештки ще однієї ракети РФ. На щастя, в цьому районі ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, що уранці 28 липня РФ завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. По регіону окупанти випустили п’ять ракет, поціливши в об’єкт інфраструктури.

Джерело: Андрій Нєбитов