Липень, 28 в 10:56

В окупованому Донецьку щось горить, густий стовп диму здіймається у повітря. Поки що офіційної інформації, що саме палає не надходило.

Фото та відео з різних районів міста очевидці публікують у місцевих пабликах.

– Донецьк, Ранок. Селітри та бавовни продовжуються. Втрати уточнюються, але відомо одне – “цей не склад з БК і ПММ вже довго мозолив очі. Більше не буде, – так прокоментували те, що відбувається в СтратКомі ЗСУ.

Зараз дивляться

Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук написав на своїй сторінці у Telegram, що демілітаризація орди продовжується.

– Не треба, московит, бояришника пити, БК згорів і фейєрверком вибухав! – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін з відео