Загроза ракетних ударів з Білорусі зберігатиметься протягом трьох місяців – Генштаб

Липень, 28 в 17:33

З боку Білорусі можливі збройні провокації на кордонах, а загроза ракетних ударів з території цієї країни зберігатиметься протягом трьох місяців.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він зазначив, що ймовірність вторгнення білоруської армії залишається низькою.

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– На Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка залишилась контрольованою. Ймовірність вторгнення з боку Білорусі залишається низькою. Однак, не виключається можливість проведення російськими та білоруськими спецпризначенцями, спільно з бойовиками ПВК РФ, збройних провокацій на кордонах з Україною, – сказав Громов.

Провокації можливі у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві, вважають військові.

Нагадаємо, що 28 липня з території Білорусі було випущено понад 20 ракет. П’ять з них влучили у Вишгородський район на Київщині.

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