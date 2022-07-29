Російські злодіяння чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг, а ідеологія “русского міра” має бути заборонена.

Про це написав Митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Twitter.

– Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами – новий доказ того, що ідеологія “русского міра” повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм, – написав предстоятель ПЦУ.

Він також додав, що російське зло має бути осуджене.

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– На рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг! – написав митрополит.

Вбивство українських військовополонених, про який каже Епіфаній, стався 29 липня, коли російські війська вдарили по полоненим українцям, що перебували в колонії в Оленівці. В результаті обстрілу загинуло 40 людей, ще 130 отримали поранення.

Нагадаємо, 27 липня Священний синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних церков з проханням позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу. Крім того, у листі до Варфоломія засуджується “етнофілетичне і расистське” вчення про “руській мір”, яке проповідує патріарх РПЦ.

Джерело: Митрополит Епіфаній