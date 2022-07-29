На війні загинув ветеран та поет Гліб Бабіч
На війні з російськими окупантами загинув ветеран, музикант, поет та керівник волонтерської ініціативи Res_Publica. Брати по зброї Гліб Бабіч.
Про загибель Бабіча повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
– У бою загинув Гліб Бабіч. Поет, пісняр, військовий, блогер. Будьте прокляті, окупанти. Вічна слава! – написав речник.
Бабіч є автором текстів багатьох відомих пісень, зокрема відомої пісні Подай зброю гурту Kozak System.
Зараз дивляться
Повномасштабна війна в Україні триває вже 156-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Гліб Бабіч
Джерело: Сергій Братчук