На війні загинув ветеран та поет Гліб Бабіч

Липень, 29 в 6:47

На війні з російськими окупантами загинув ветеран, музикант, поет та керівник волонтерської ініціативи Res_Publica. Брати по зброї Гліб Бабіч.

Про загибель Бабіча повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

– У бою загинув Гліб Бабіч. Поет, пісняр, військовий, блогер. Будьте прокляті, окупанти. Вічна слава! – написав речник.

Бабіч є автором текстів багатьох відомих пісень, зокрема відомої пісні Подай зброю гурту Kozak System.

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Фото: Гліб Бабіч

Джерело: Сергій Братчук