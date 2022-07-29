Окупанти випустили по житловому кварталу Нікополя понад 40 снарядів з Градів – Резніченко
Вночі окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– По Нікополю російська армія поцілила з Градів. Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо, люди не постраждали. В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.
У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.
Минулося без жертв та руйнувань, – йдеться у повідомленні.
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Фото: Валентин Резніченко
Джерело: Валентин Резніченко