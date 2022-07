Міністерству оборони РФ бракує піхоти, тому воно активно залучає найманців приватної військової компанії Вагнер до широкомасштабної війни в України Але вони досі виконували інші місії.

Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

Вони зазначили, що з березня російська приватна військова компанія Вагнер працює на Сході України у координації з російськими військовими.

У Міноборони Великої Британії також наголосили, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 July 2022

