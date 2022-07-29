Липень, 29 в 9:41

Міністерству оборони РФ бракує піхоти, тому воно активно залучає найманців приватної військової компанії Вагнер до широкомасштабної війни в України Але вони досі виконували інші місії.

Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

Вони зазначили, що з березня російська приватна військова компанія Вагнер працює на Сході України у координації з російськими військовими.

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– Ймовірно, Вагнеру було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна у порівнянні з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності, – зазначили у розвідці.

У Міноборони Великої Британії також наголосили, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CD3LU2jI92 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/NMjaQWZiQU — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 29, 2022

В огляді додали, що роль Вагнера, ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти. Однак навряд чи сил Вагнера буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 156-ту добу.

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