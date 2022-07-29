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Факти / Україна

У гирлі Бистре на невідомому предметі підірвалось українське цивільне судно – ОК Південь

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У гирлі Бистре на невідомому предметі підірвалось українське цивільне судно – ОК Південь
Фото: Depositphotos

У гирлі Бистре внаслідок підриву на невідомому предметі українське цивільне судно отримало пробоїну. Про це повідомив представник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

– В районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за його живучість, – сказав Назаров.

Він зазначив, що наразі здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

Джерело: ОК Південь

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