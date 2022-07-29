У гирлі Бистре на невідомому предметі підірвалось українське цивільне судно – ОК Південь

Липень, 29 в 9:00

У гирлі Бистре внаслідок підриву на невідомому предметі українське цивільне судно отримало пробоїну. Про це повідомив представник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

– В районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за його живучість, – сказав Назаров.

Він зазначив, що наразі здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

Джерело: ОК Південь