У гирлі Бистре на невідомому предметі підірвалось українське цивільне судно – ОК Південь
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У гирлі Бистре внаслідок підриву на невідомому предметі українське цивільне судно отримало пробоїну. Про це повідомив представник оперативного командування Південь Владислав Назаров.
– В районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за його живучість, – сказав Назаров.
Він зазначив, що наразі здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.
Джерело: ОК Південь
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