Липень, 29 в 21:02

Збройні сили України змогли звільнити та повністю зачистити від сил РФ один з населених пунктів на Донецькому напрямку. Про це повідомили військові 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха на сторінці у Facebook. – Нині село більше схоже на примару: “мертва” військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення, – йдеться у повідомленні. Українські військові додали, що докладають зусиль для унеможливлення гуманітарної катастрофи в селищі. Зараз дивляться – Військові роздали продукти, медикаменти та речі першої необхідності, які мали самі, – наводять військові слова місцевої мешканки.

У 53-й ОМБр не вточнюють, про яке саме селище йдеться.

Раніше американське видання The Washington Post повідомляло, що Україна та ЗСУ мають шанс переламати ситуацію на фронті та перехопити ініціативу, якщо вже не перехопили. Водночас силам РФ доведеться визнати, що вони не зможуть захопити Донецьку область.

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Джерело: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Фото: Скріншот з відео