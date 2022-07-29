Відправила їх туди ще в 2021 році: РФ змогла захопити Чорнобиль завдяки спецагентам

Липень, 29 в 11:38

Росія захопила Чорнобиль не випадково – цю операцію країна-агресор почала готувати ще у листопаді 2021 року. РФ відправила туди своїх агентів, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для захоплення без опору.

– Інформатор, безпосередньо знайомий з планом вторгнення, повідомив, що у листопаді 2021 року Росія почала посилати в Україну агентів розвідки під прикриттям, яким було доручено встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. Метою агентів було забезпечити відсутність збройного опору після приходу російських військ, – повідомляє джерело.

За словами джерела, Чорнобиль також був пунктом передачі документів зі штаб-квартири СБУ. В обмін на гроші українські чиновники передали російським шпигунам дані про військову готовність України.

Повідомляється, що зараз проходить як мінімум три розслідування щодо людей, які працювали в Чорнобилі. Двох осіб підозрюють в наданні інформації агентам РФ або іншому сприянні у захопленні.

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Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що “окрім зовнішнього ворога, у нас, на жаль, є внутрішній ворог, і цей ворог не менш небезпечний”. За словами Данілова, на момент вторгнення були агенти в українських секторах оборони, безпеки та правоохоронних органів. Проте секретар РНБО не назвав імена, але сказав, що таких зрадників необхідно “нейтралізувати” за будь-яку ціну.

Повідомляється, що РФ розраховувала активувати сплячих агентів усередині українського апарату безпеки і за кілька днів за їх підтримки без особливих зусиль та кількості техніки захопити адміністрацію президента України Володимира Зеленського.

Проте хоча Росія захопила Чорнобиль 24 лютого, її план щодо захоплення влади у Києві провалився.

Джерело: Reuters