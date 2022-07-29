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Факти / Україна

Загроза наступу на Чернігівщину з території Білорусі зберігається – голова ОВА

Юлія Соколова, редакторка стрічки
російські танки
Фото: Depositphotos

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус не виключає загрози нового наземного наступу на область з території Білорусі.

Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Чаус уточнив, що на випадок вторгнення окупантів з Білорусі влада Чернігівської області підготувала план дій, проте його деталі не розголошуються.

– Ми бачимо загрозу можливого наступу по суші з території Білорусі, і до цього готові, – наголосив Чаус.

Він додав, що ворожі дії проти України з території Білорусі останнім часом активізувалися. Зокрема, практично всі ракети, якими війська РФ завдають ударів по Чернігівській області, були випущені саме з Білорусі.

Зараз дивляться

– Ворог не припиняє свою агресію на території Чернігівської області… Майже всі ракети, які випущені останнім часом, вони всі випущені з території Республіки Білорусь. Артилерійські обстріли на території Чернігівщини всі здійснюються з території Росії, – пояснив Чаус.

Він нагадав, що вчора Чернігівщина зазнала масштабного ракетного обстрілу з території Білорусі. Сьогодні зранку обстріли продовжувалися: під вогонь потрапили населені пункти Новгород-Сіверського району.

Як відомо, зранку 28 липня під обстріл рашистів потрапив населений пункт Гончарівське. Ворог відкрив вогонь по позиціях Збройних сил України з РСЗВ, випустивши близько 20 снарядів. Пуски були здійснені з Білорусі. Внаслідок атаки є втрати серед українських військових.

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