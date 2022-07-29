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Факти / Україна

ЗСУ відбили наступ в напрямку Авдіївки, ворог з втратами відступив – Генштаб

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили штурм армії РФ у напрямку Вершини та Семигір’я та завдали втрат окупантам у районі Водяного, Пісків та Авдіївки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За їхніми даними, на Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини.

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– Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають, – зазначили у Генштабі.

Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Він зазнав втрат та відійшов.

На Харківському напрямку противник обстрілює з артилерії населені мирні пункти, а пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

Фото: ISW

Крім того, чисельний склад чи характер угруповань російських окупантів на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не змінився. Однак, тривають заходи інженерного обладнання позицій.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 156-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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