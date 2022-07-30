Блінкен чинить опір заклику оголосити РФ країною-терористом – NYT

Липень, 30 в 14:45

Держсекретар США Ентоні Блінкен чинить опір заклику оголосити Росію країною-терористом, незважаючи на те, що Сенат США, спікер Палати представників Ненсі Пелосі, а також президент України Володимир Зеленський та український парламент всіляко підтримують цю ідею.

За даними NYT, вже кілька тижнів на Блінкена чинять тиск з метою офіційно оголосити Росію державою – спонсором тероризму. Це б остаточно внесло РФ до групи таких країн-аутсайдерів, як Північна Корея, Куба, Сирія та Іран, які раніше були оголошені терористами.

У виданні вважають, що Блінкену не подобається, що цей крок може змусити Америку ввести санкції проти союзників США, які ведуть справи з Росією, і може знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і Москвою.

Зараз дивляться

У виданні нагадали, що Сенат США раніше одноголосно схвалив резолюцію із закликом визнати РФ країною-терористом, проте цей документ не є обов’язковим до виконання.

Тим часом група демократів у Палаті представників у четвер представила новий документ, який, якщо його ухвалять в Конгресі і він стане законом, зобов’яже Вашингтон внести Росію до американського списку спонсорів тероризму.

Як зазначається, таке рішення призведе до нових санкцій щодо зруйнованої економіки РФ, зокрема штрафів щодо країн, які ведуть справи з Москвою.

Це також дозволить відмовитися від традиційних правових бар’єрів, які не дозволяють приватним особам подавати позови до іноземних урядів щодо відшкодування збитків, зокрема, наприклад, сім’ї американських добровольців, убитих чи поранених під час війни з Росією в Україні.

Крім того, це може назавжди розірвати обмежені дипломатичні зв’язки адміністрації Байдена з Москвою.

Високопосадовець на умовах анонімності висловив стурбованість тим, що такий захід обмежить здатність адміністрації Байдена звільняти деякі операції з Росією від західних санкцій.

Зокрема, Вашингтон переживає, щоб торгові санкції не вплинули на російський експорт продуктів харчування.

Крім того, багато інших країн почнуть побоюватися торгувати з Москвою, щоб не потрапити ненароком під санкції США.

– Це означає, що вести справи з Росією під такою назвою буде надзвичайно складно, – сказав сенатор Ліндсі Грем.

Експерти зазначають, що дипломатичні втрати від такого кроку можуть бути значними і Володимир Путін може вислати з країни всіх американських дипломатів. Досі Москва дозволяла посольству США в Москві працювати, а деяким дипломатам, зокрема послу Джону Саллівану, залишитися.