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Факти / Україна

“Дуже скоро”: США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Ілля Нежигай, редактор стрічки
“Дуже скоро”: США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США має наміри найближчим часом оголосити про наступний пакет військової допомоги для України.

Про це під час регулярного пресбрифінгу оголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США та речник Пентагону Джон Кірбі.

Він заявив, що пакет військової допомоги буде оголошено “дуже скоро”, але не назвав, що саме США передадуть Україні.

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– Можете очікувати побачити ті ж речі, що й у військовій допомозі, яку ви вже бачили, – сказав Джон Кірбі на закритому брифінгу.

Раніше Сполучені Штати та союзні країни зобов’язалися надати Україні понад до 30 реактивних систем залпового вогню, таких як HIMARS, або схожих за принципом. Наразі на фронті знаходиться 12 HIMARS та невизначена кількість британських M270.

Джон Кірбі зауважив, що наразі не може назвати конкретної дати поставок зброї в Україну.

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Джерело: Bloomberg
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