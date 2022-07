У Міністерстві закордонних справ України відреагували на обурливу публікацію посольства РФ, що українські військові – захисники Азовсталі “заслуговують на страту”.

Як наголосив в офіційному Twitter-акаунті речник МЗС Олег Ніколенко, такі висловлювання – це доказ того, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів РФ.

Read this when they tell you Russia must not be isolated.

Зараз дивляться

There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.

They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022