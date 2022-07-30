Липень, 30 в 16:45

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на обурливу публікацію посольства РФ, що українські військові – захисники Азовсталі “заслуговують на страту”.

Як наголосив в офіційному Twitter-акаунті речник МЗС Олег Ніколенко, такі висловлювання – це доказ того, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів РФ.

– Прочитайте це (твіт посольства РФ, – Ред.), коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і військами РФ, які роблять це в Оленівці. Всі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні понести відповідальність, – наголосив Ніколенко.

Read this when they tell you Russia must not be isolated. Зараз дивляться There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka. They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022

Пропагандистський допис раніше оприлюднило в своєму офіційному Twitter-акаунті посольство РФ у Великій Британії. В ньому рашисти стверджують, що бійці полку Азов начебто “заслуговують принизливої смерті” – “страти через повішення”.

Соцмережа Twitter позначила цей допис як такий, що порушує правила щодо проявів ненависті.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи публікацію, наголосив, що це ще один доказ, що РФ є країною-терористом.

Як відомо, в ніч на 29 липня в окупованій Оленівці (Донецька область), на території колишньої виправної колонії, окупанти вбили десятки українських військовополонених – захисників Азовсталі.

Точних даних щодо кількості загиблих наразі немає. Офіс генпрокурора повідомляв про 40 загиблих та 130 поранених воїнів, тоді як президент Володимир Зеленський – про понад 50 загиблих.

Через події в Оленівці глава держави закликав міжнародну спільноту, зокрема США, визнати Росію державою-терористом.

Наразі українська сторона запустила процедуру повернення тіл загиблих військовослужбовців.