Карта бойових дій на 30.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 30 в 14:41

На 157-му добу повномасштабної війни армія РФ продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України.

Карта бойових дій в Україні на 30.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась.

На цих напрямках Генеральний штаб Збройних сил України не виявив ознак формування наступальних угруповань Збройних сил Білорусі та Росії.

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На Сіверському напрямку ворог вдавався до повітряної розвідки та гатив зі ствольної та реактивної артилерії по об’єктах інфраструктури в районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

Із артилерії окупанти обстрілювали райони Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового та Старого Салтова на Харківському напрямку.

Зі ствольної, реактивної артилерії й танків російські загарбники гатили неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки на Слов’янському напрямку.

Невдалим для армії Росії став штурм у районах Бражківки та Дмитрівки.

Зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та авіаудари – поблизу Серебрянки та Спірного на Краматорському напрямку.

Є інформація й про роботу ворожого безпілотника.

Військова та цивільна інфраструктура перебувала під ворожим вогнем у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк на Бахмутському напрямку.

Авіаудару РФ завдала поблизу Соледара.

Не увінчались успіхом штурмові дії окупантів у районах Вершини й Травневого.

Поблизу Семигір’я, Зайцевого та Вершини станом на 30 липня точаться бої.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки.

Авіацію РФ залучала для ударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського.

Невдалим для загарбників став штурм у районах Пісків та Авдіївки. Біля Красногорівки бої тривають.

Від ворожих артилерійських обстрілів потерпали райони населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль на Новопавлівському напрямку.

Відійшли окупанти після штурму в районі Мар’їнки. Бої поблизу Павлівки тривають.

Цивільну та військову інфраструктуру обстрілює армія РФ у районах населених пунктів Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське на Запорізькому напрямку.

Авіаудар прийшовся поблизу Новомихайлівки та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій, недопущенні просування українських військ, а також відновленні шляхів логістичного забезпечення.

Не знижує РФ інтенсивності повітряної розвідки із залученням безпілотників.

Систематично під обстрілами перебуває цивільна та військова інфраструктура в районах населених пунктів Трудолюбівка, Осокорівка, Токареве, Кар’єрне, Іванівка, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українка, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське.

Авіаудари завдано поблизу Новогригорівки та Андріївки.

В акваторії Чорного моря чергують носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 30 липня 2022

особового складу – близько 40 670 (+170),

танків ‒ 1 759 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8),

артилерійських систем – 906 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 258,

засобів протиповітряної оборони – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),

крилатих ракет – 174,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19),

спеціальної техніки – 78 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.