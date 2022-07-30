Липень, 30 в 14:32

НАК Нафтогаз України проводить активні консультації і готується до підписання перших протокольних передугод щодо постачання газу в рамках закону про лендліз.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

– З 1 жовтня розпочнеться безпосередньо дія закону про лендліз. Тому наш уряд звертається до уряду США з проханням розглянути можливість внести до загального закону про лендліз і постачання певних лімітів газу, які можуть бути недоотриманні Україною через бойові дії, — сказав Немчінов.

Він зазначив, що для повноцінного проходження опалювального сезону Україні необхідно близько 19 млрд куб. м. газу. Наразі в газосховищах накопичено близько 12 млрд куб. м.

Зараз дивляться

– Так, в Україні скоротилося споживання газу. Ні для кого не секрет, що у нас відбувається скорочення промислового виробництва. Великі підприємства, які були споживачами значних обсягів газу, або скоротили своє виробництво, або взагалі згорнули роботу. Але треба розуміти, що існують реальні загрози обстрілів з боку РФ підприємств та об’єктів інфраструктури з видобутку газу, розташованих в безпосередній близькості до зони бойових дій, – сказав міністр.

Для убезпечення від цих загроз і було ухвалено рішення про відповідне звернення до уряду Сполучених Штатів. Немчінов додав, щойно це питання вийде на стадії фінальних домовленостей, про це буде повідомлено громадськість.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 липня, уряд ухвалив звернення до США щодо надання “газового лендлізу” для стабільного проходження опалювального сезону.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна готується до найскладнішої зими та намагається знайти всі можливі засоби, щоб бути готовою до будь-якого розвитку ситуації.