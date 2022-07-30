Липень, 30 в 15:56

Український омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає допустити його до місця скоєння теракту в Оленівці (Донецька область), внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він уточнив, що вже звернувся до Червоного Хреста та місії ООН щодо цього. Ці організації виступили гарантами безпеки українських військових під час їхнього виходу із заводу Азовсталь.

– Я вчора офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, до моніторингової місії ООН, до їхніх керівників з тим, щоб я, як уповноважений Верховної Ради з прав людини, я не просто готовий, я вимагаю, щоб мені дали можливість відвідати це місце воєнного злочину, – наголосив Лубінець.

Він уточнив, що також звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової та запропонував їй разом відвідати Оленівку.

Зараз дивляться

– Я офіційно звернувся і до омбудсмена РФ Москалькової, щоб вона розглянула можливість теж разом зі мною прибути на це місце. Щоб у нашій присутності експерти-міжнародники взяли проби ґрунту, матеріалів, щоб було абсолютно відкрите розслідування, – пояснив Лубінець.

Він також поінформував що українська сторона розглядає кілька версій теракту в Оленівці. Зокрема, це міг бути вибух всередині бараку, де утримували українських військовополонених, а не ракетний обстріл, як стверджують окупанти.

– Цей барак був побудований окремо. І для нас це показник того, що зазначена військова операція давно готувалася. Крім того, про це кажуть так звані проросійські Telegram-канали, де ще в червні обговорювалося, що ЗСУ “цілком імовірно будуть бити по Оленівці”. Такий був інформаційний вкид від них. Тобто вони до цього готувалися: побудували окремо барак, перевели туди наших хлопців. З того, як стоять ці обгорілі ліжка, як лежать тіла наших героїв, ми припускаємо, що це був вибух зсередини. Про це додатково свідчить те, що бараки, які стоять неподалік, не постраждали, – заявив омбудсмен.

Він також нагадав, що під час теракту не постраждали російські військові, які там знаходилися, та працівники колонії. У зв’язку з цим Лубінець наголосив, що це був ретельно підготовлений російською армією воєнний злочин.

Крім того, українська сторона не відкидає версії, що теракт в Оленівці міг бути вчинений, щоб приховати сліди тортур українських військовополонених та неналежне використання коштів окупантами.

Омбудсмен наполягає, що в Оленівку повинні прибути міжнародні спеціалісти, щоб взяти всі матеріали для експертизи.

– Це не будуть робити українські експерти. І, на наш погляд, це не мають робити експерти РФ. Це повинні робити міжнародні експерти з різних інституцій, по всьому світу, щоб максимально об’єктивним було розслідування цього злочину, – розповів він.

Омбудсмен додав, що додатковим доказом будуть свідчення поранених в Оленівці українських військових.