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Факти / Україна

Президентка Молдови засудила Росію за вбивство українських військовополонених в Оленівці

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Молдова
Фото: Dreamstime

Президентка Молдови Мая Санду засудила вбивство українських військовополонених в Оленівці. Вона прямо звинуватила Росію  і закликала до міжнародного розслідування.

– Приголомшена і нажахана вбивством Росією українських військовополонених в Оленівській виправній колонії. Ця невиправдана війна проти України є грубим порушенням міжнародного права та прав людини. Ми рішуче засуджуємо такі дії та закликаємо до міжнародного розслідування та санкцій, – написала Санду.

Нагадаємо, що українська сторона розпочала процедуру повернення тіл військовослужбовців, котрі загинули під час вчиненого окупантами теракту в Оленівці Донецької області 29 липня.

Джерело: Мая Санду

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