РФ вивозить із Судану контрабандне золото під виглядом печива – CNN

Липень, 30 в 18:33

У Судані працівники міжнародного аеропорту Хартума виявили, що у вантажний літак Російської Федерації, який, згідно з документами, мав експортувати печиво, насправді завантажили контрабандне золото.

За даними CNN, такий вантаж знайшли за кілька днів після початку вторгнення Росії до України.

Працівники бек-офісу вирішили перевірити літак, бо Судан дуже рідко, якщо взагалі таке буває, експортує печиво. Вони побоювалися проросійського керівництва Судану, проте все ж таки зважилися подивитися, що в трюмі.

Зараз дивляться

Там виявилися різнокольорові коробки з печивом, під якими були заховані дерев’яні ящики з найціннішим ресурсом Судану – золотом, вагою приблизно одну тонну.

Про цей лютневий інцидент розповіли журналістам одразу кілька офіційних суданських джерел. Це – один із 16 відомих контрабандних польотів золота із Судану за останні півтора роки.

В Африці судан є третім за обсягом виробником дорогоцінного металу. Журналістське розслідування показало, що це продумана росіянами схема пограбування багатств Судану у спробі зміцнити Росію за умов жорстких санкцій Заходу. Окрім того, контрабанда золота з Африки допомагає підтримувати фінансування військового сектору РФ.

Згідно з доказами, Кремль вступив у змову з військовим керівництвом Судану, що дозволяє мільярдам доларів золота проходити в обхід держбюджету держави і позбавляти і так бідну країну сотень мільйонів доходів.

– Ми давно знали, що Росія експлуатує природні ресурси Судану. Щоб зберегти доступ до цих ресурсів, РФ сприяла військовому перевороту, – розповів за умов анонімності колишній чиновник США, знайомий із цією справою.

У центрі цієї схеми стоїть російський олігарх і ключовий союзник президента РФ Володимира Путіна, який вважається власником приватної військової компанії Вагнера, Євген Пригожин.